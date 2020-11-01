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كوريا الجنوبية تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 نوفمبر 2020

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 الفا و 635  شخصا.

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.

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وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بتعافي 46 مريضا إضافيا من كوفيد19- بصورة تامة ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض 24 الفا و 357  حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

 

 

كما رصدت السلطات الصحية في البلاد حالتي وفاة اضافيتين من كوفيد19- ليبلغ إجمالي عدد المتوفين من المرض 466 شخصا. 

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