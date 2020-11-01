شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا في حادثة طعن بمدينة كيبيك الكندية والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية اليوم الأحد سقوط عدد من الضحايا في حادثة طعن بسلاح أبيض بالمدينة.

Advertisements وأضافت، عبر موقع تويتر، أنه تم توقيف مشتبه به، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا في حادثة طعن بمدينة كيبيك الكندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.