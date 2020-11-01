شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 470 وفاة و 46 ألفا و 963 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 أعلنت الهند اليوم تسجيل 470 حالة وفاة و 46 ألفا و 963 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية ان حصيلة الوفيات بالفيروس أصبحت 122 ألفا و 149 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و 184 ألفا و 82 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل 470 وفاة و 46 ألفا و 963 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.