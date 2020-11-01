شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة زلزال ضرب تركيا واليونان إلى 49 قتيلاً والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 49 قتيلا.

ولا يزال 214 من المصابين يتلقون العلاج، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن الإدارة. Advertisements وكانت الإدارة أعلنت أن المئات من المصابين استكملوا العلاج بالفعل. وتقع إزمير على خط صدع زلزالي نشط. وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

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