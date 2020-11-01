الجزائر.. بدء التصويت على مشروع تعديل الدستور

الأحد 1 نوفمبر 2020

بدأ أكثر من 24 مليون ناخب بالجزائر، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".



وسيكون أمام الجزائريين الاختيار بين ورقتي "نعم" أو "لا" المكتوب عليهما "هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟".

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فيما يغيب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن المشاركة في الاستفتاء، بعد نقله نهاية الأسبوع الماضي، إلى ألمانيا للعلاج، بعد الاشتباه بإصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.

ووصفت السلطات الجزائرية محتوى التعديلات على دستور 2016 بـ"الدستور التوافقي" الذي يكرس لنظام شبه رئاسي، يراهن عليه رئيس البلاد عبد المجيد تبون ليكون بداية لإصلاحات سياسية واقتصادية، كما يمهد لتغيير قانون الانتخاب.