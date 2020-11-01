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شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تسجل صفر إصابات بكورونا لأول مرة منذ خمسة أشهر والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
قال مسؤولو الصحة في أستراليا إن البلاد لم تسجل أي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.
ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90 في المئة من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.
وقال وزير الصحة جريج هانت إنه ومع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في بقية أنحاء البلاد، فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو حزيران، ووجه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عموما.
ولم تسجل أستراليا منذ بدء الجائحة سوى ما يزيد قليلا على 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية وفرض قيود التباعد الاجتماعي وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع.
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