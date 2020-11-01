شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تكسر حاجز المليون في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى01ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 46 ألفا و645، في حين تعافي من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه كورونا 2839 من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل حوالي 39 أسبوعا.