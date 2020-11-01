شكرا لقرائتكم خبر عن سول تفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول الأسبوع المقبل في فرض غرامة بقيمة 100 ألف وون ( 88 دولارا) على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إنه سوف يتم تطبيق قاعدة ارتداء الكمامات إجباريا ابتداء من 13 نوفمبر.

وأضاف المسؤولون أنه سوف يتم استثناء الأطفال أقل من 14 عاما من هذه القاعدة، بالإضافة إلى أصحاب الاعاقات والذين يعانون من ظروف طبية تصعب عليهم عملية التنفس من خلال الكمامة.