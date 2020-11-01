شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 46.963 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 470 وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.184.082 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.111 حالة وفاة .

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