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الجزائريون يصوتون في استفتاء على تعديل الدستور

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فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم الأحد للتصويت في استفتاء على تعديلات في الدستور

وبحسب وكالة الانباء الجزائرية سيكون أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مدعوين اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير"، والذي يجري في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

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