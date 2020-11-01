أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قوة أمنية عثرت على جثة طفل محروقة ومرمية في مبزل غربي الأنبار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية مشتركة عثرت على جثة طفل مفقود بتاريخ 26 – 10 – 2020، وقد تم حرقها ورميها في مشروع إصلاحي (بزل) ضمن قرية دغيمة في قضاء القائم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة طفل محروقة غربي الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.