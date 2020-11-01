العثور على جثة طفل محروقة غربي الانبار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية مشتركة عثرت على جثة طفل مفقود بتاريخ 26 – 10 – 2020، وقد تم حرقها ورميها في مشروع إصلاحي (بزل) ضمن قرية دغيمة في قضاء القائم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

