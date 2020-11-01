التربية تتحدث عن موعد العام الدراسي الجديد وعدد أيام الدوام في المدارس

وذكر وكيل وزير التربية فلاح القيسي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن "الوزارة استعدت للعام الدراسي الجديد الذي من المؤمل أن ينطلق في منتصف شهر تشرين الثاني الحالي بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني".وأضاف، أن "مديرية المناهج في وزارة التربية أعدت المناهج والذي تضمن تقليص بعض المواد العلمية، واستخدام برامج التلفزيون التربوي"، مبيناً أن "تواجد الطلبة في المدارس سيكون يومين الى ثلاثة أيام في الأسبوع، لاسيما طلبة السادس الإعدادي والمراحل الأولى للصفوف الاول والثاني والثالث".

وتابع، أن "هذه الاستعدادات مرتبطة بخلية الأزمة في وزارة الصحة من خلال اعطائها التعليمات الخاصة لبدء العام الدراسي الجديد"، مؤكداً "وجود تنسيق عال بين وزارة الصحة والدفاع المدني ومنظمة اليونسيف وكذلك مع منظمات المجتمع المدني ونقابة المعلمين لتهيئة الأجواء الصحية المناسبة للطلبة".



وأشار القيسي إلى "توجيه إدارات المدارس بإطلاق حملات التعفير والتعقيم والتنظيف والتباعد ما بين الطلبة"، موضحاً بالقول: "سيكون عدد الطلبة في القاعات الصغيرة بين 8 الى 10 طلاب بينما في القاعات الكبيرة 15 طالبا".