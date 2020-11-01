مصرف الرشيد يعلن إعادة افتتاح فرعين له في أيسر الموصل

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تمت "إعادة افتتاح فرعين في الموصل، وسيباشران بمزاولة أعمالهما المصرفية وتقديم الخدمات لزبائنهما".

وأضاف، أن "الفرعين تعرضا للتهديم خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "مقري الفرعين الجديد يقع في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وهما فرع الزهور وابي تمام".

