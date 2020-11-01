اليوم.. ختام مباريات الجولة الثانية من دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-11-01 | 09:26 656 مشاهدة تختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الاحد، بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة. وسيواجه الكرخ فريق القاسم على ملعب "الساحر احمد راضي" في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً. وفي مباراة اخرى بذات التوقيت، يواجه نفط ميسان فريق الديوانية على ملعب الفيحاء. واقيمت خلال اليومين الماضيين 8 مباريات ضمن الجولة الثانية، حيث شهدت تسجيل 20 هدفاً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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