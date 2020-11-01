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كورونا يتسلل إلى جسد رئيس نادي أربيل

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اصيب رئيس نادي اربيل الرياضي، عبد الله مجيد بفيروس المستجد "كوفيد 19".
عبد الله مجيد اصيب بالفيروس، بعدما ظهرت نتائج الفحوص الطبية يوم امس، حيث يخضع الان للحجر المنزلي.

وتعادل اربيل يوم امس امام زاخو بهدف لمثله ضمن لقاءات الاسبوع الثاني من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.


يذكر ان العراق سجل يوم امس، 1997 اصابة و 2414 حالة شفاء و48 حالة وفاة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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