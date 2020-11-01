كورونا يتسلل إلى جسد رئيس نادي أربيل

عبد الله مجيد اصيب بالفيروس، بعدما ظهرت نتائج الفحوص الطبية يوم امس، حيث يخضع الان للحجر المنزلي.

وتعادل اربيل يوم امس امام زاخو بهدف لمثله ضمن لقاءات الاسبوع الثاني من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.



يذكر ان العراق سجل يوم امس، 1997 اصابة و 2414 حالة شفاء و48 حالة وفاة.