ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية الاحد (1 تشرين الثاني 2020). وسجلت بورصة الكفاح 125.100 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس السبت 125.000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.



وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.150 دينار لكل 100 دولار. وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.150 دينار لكل 100 دولار. فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة نينوى 125.400 دينار لكل 100 دولار.

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