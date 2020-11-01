كيف تصبح رئيسا لأمريكا؟ ابدأ من هذا الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل حلمت يوما أن تعتلي عرش الولايات المتحدة، لتكون رئيسا لأقوى دولة في العالم؟

”الخليج 365” ترسم لك طريق الوصول للبيت الأبيض عبر محطات حافلة بمتطلبات دستورية وأخرى محبذة، مستندة بذلك إلى عدد من المراجع الأمريكية.



أولا: المتطلبات الدستورية

أن تكون مواطنا أمريكيا.

أن تعيش في الولايات المتحدة منذ 14 عاما على الأقل.

أن لا يقل عمرك عن 35 عاما.

وعلى الرغم من عدم وجود متطلبات تعليمية، إلا أن معظم الرؤساء الأمريكيين حصلوا على شهادات عليا ودرسوا تخصصات مختلفة قبل أن يصبحوا من ساكني البيت الأبيض.

وكذلك المهنة التي لم يذكرها أي مرجع دستوري، يُفضل للطامحين إلى هذا المنصب، أن يدخلوا معترك السياسة أو القانون، والانخراط في المجتمع، والترشح لمناصب مثل منصب المحافظ أو الحاكم أو العمدة، أو الولوج لمجلس الشيوخ.

لتكن مرشحا

عليك أن تتحدث مع مؤيديك عبر القيام بحملات، وتشكيل لجنة استطلاعية للبدء في المسار الرئاسي، وتعيين مدير حملة لديه خبرة في عالم السياسة والتعامل مع وسائل الإعلام.

Advertisements

وبمجرد أن تبدأ في تلقي تبرعات أو إنفاق أموال تزيد عن 5000 دولار، عليك التسجيل لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، والإبلاغ عن دخل حملتك الانتخابية ونفقاتها على أساس ربع سنوي.

حتى تصل إلى الإعلان عن ترشحك للجمهور، عبر عقد تجمعات عادة ما تكون في مسقط رأسك أو أي مكان آخر.

انتخاب الرئيس

اجمع الأموال من خلال الاعتماد على حزب سياسي، وتقرب من الأمريكيين العاديين عبر حضور فعاليات لا تخلو من المصافحة والابتسامة.

كل ذلك يلزمه الفوز بالانتخابات التمهيدية والتجمعات والمندوبين، وحضور المؤتمر الذي ينظمه حزبك والذي من المفترض أن تحظى فيه بالدعم الكامل من أعضائه قبل أن تختار نائبا لك في الحدث نفسه.

إلى أن تصل للانتخابات العامة والتي عادة ما تتلخص بين مرشح جمهوري وآخر ديمقراطي، يقطع كل واحد فيهما آلاف الكيلومترات متنقلا ما بين حزامي الشمس والصدأ، يوزع الابتسامات ويلقي الخطابات وكأنه ربوت لا يتوقف.

الوصول للبيت الأبيض

ها أنت قد وصلت إلى هنا، بعد أن فزت بـ270 صوتا من الهيئة الانتخابية التي يتكون أعضاؤها من جميع الولايات.

وهنا كل ولاية على عدد معين من مندوبيها في المجمع الانتخابي على أساس تمثيلها في الكونجرس، على أن يمثل كل مندوب صوتا واحدا.

التنصيب

وصل القطار إلى المحطة الأهم التي ستقود بها الولايات المتحدة ومشاكل العالم، في العشرين من يناير/كانون الثاني، وهو يوم التنصيب.