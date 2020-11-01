بالصور.. هكذا استقبلت إثيوبيا البرهان في زيارة لا تخلو من سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، إلى إثيوبيا، في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية لا تخلو من سد النهضة.

ولدى وصول رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له إلى مطار أديس أبابا الدولي، كان في استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من المسؤولين.

والزيارة التي تأتي بدعوة من آبي أحمد، وتستغرق يومين، ستبحث أيضا عددا من المشروعات التنموية والسياحية، في كل من العاصمة أديس أبابا وإقليم أوروميا.





جولة سياحية

زيارة سيتوقف فيها رئيس مجلس السيادة السوداني في منطقة أداما الصناعية، والمنطقة الصناعية شرق "دوكام"، ومنتزه كوروفتو السياحي بمدينة بيشفتو، في إقليم أوروميا.

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أما أديس أبابا فستكون له جولة في منتزهات سياحية بينها الوحدة بالقصر الرئاسي، وشقر، وأنطوطو الذي اُفتتح الأسبوع الماضي.





وملف بارز يتصدر الزيارة

وتتزامن زيارة البرهان لأديس أبابا مع استئناف مفاوضات ثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم الأحد، حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتسعى القاهرة والخرطوم للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل الخلاف قبل بدء تشغيل السد، فيما تقول إثيوبيا إنها منفتحة على المفاوضات، وإن السد لن يؤثر على حصة البلدين.



