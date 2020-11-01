كوريا الجنوبية تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 الفا و 635 شخصا.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.

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وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بتعافي 46 مريضا إضافيا من كوفيد19- بصورة تامة ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض 24 الفا و 357 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

كما رصدت السلطات الصحية في البلاد حالتي وفاة اضافيتين من كوفيد19- ليبلغ إجمالي عدد المتوفين من المرض 466 شخصا.