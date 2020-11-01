شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضحايا في حادثة طعن بمدينة كيبيك الكندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية اليوم الأحد سقوط عدد من الضحايا في حادثة طعن بسلاح أبيض بالمدينة.



وأضافت، عبر موقع تويتر، أنه تم توقيف مشتبه به، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب.

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