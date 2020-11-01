ألمانيا تسعى لاتفاق جديد مع أمريكا بعد الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، أنه يسعى لاتفاق جديد، مع أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.



وقال ماس، في تصريحات لصحيفة "تاج شبيجل آم سونتاج"، الألمانية: "سنتعامل مع واشنطن بسرعة بعد الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني بمقترحات، بينها اتفاق جديد عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف ماس أن "هناك حاجة إلى فهم مشترك جديد لقواعد اللعبة العالمية".

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وتابع: "مستقبل العالم سيبدو مدمرا إذا لم نتعامل بشكل مشترك مع القضايا الكبرى في عصرنا".

ورفض ماس التعليق على ما إذا كان يريد فوز ترامب أو منافسه جو بايدن في الانتخابات، قائلا: "سيكون خطيرا إذا كنت، بصفتي وزيرا للخارجية، سأضع رغبات شخصية لنتائج الانتخابات في دول أخرى".

وأشار إلى أنه "ليس قرارا ألمانيا وإنما انتخابات ديمقراطية، ومن ثم سيتعين علينا التعامل مع كل نتيجة انتخابات".

وكان ترامب قال، السبت، إن دولا مختلفة بما في ذلك ألمانيا تأمل في أن يخسر الانتخابات.

وأضاف ترامب لمؤيديه في مؤتمر لحملته الانتخابية في ريدينج بولاية بنسلفانيا: "الصين تريدني أن أرحل. إيران تريدني أن أرحل. ألمانيا تريدني أن أرحل".