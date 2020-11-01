السيسي: عدم الاستقرار يدمّر الدول ويعوق مسار التنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجدداً من انتشار الفوضى بالبلاد، مشيراً إلى أنّ عدم الاستقرار يدمّر الدول ويعوق مسار التنمية في أي مكان.



وأضاف السيسي: «عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة، أكرر هذا الكلام كثيراً وسأظل أكرره لمصر ولغير مصر، نتائج عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها».

ولفت الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة في مدينة شرم الشيخ، إلى أنّه وفي ظل الاستقرار يمكن تجاوز التحديات واستكمال مسيرة النجاح، إلّا أنّ عدم الاستقرار له ثمن كبير.

Advertisements

وكان الرئيس المصري قد أكد أوائل الشهر الجاري، أنه لا يمكن التصالح مع من يريد هدم الدولة المصرية، مشدداً على أن استقرار مصر يمثل جزءاً أساسياً من عملية التنمية».

وأضاف: «أنا لا أبيع الوهم ولا أضحك على الناس، أنا أقول الواقع»، واعداً الشعب المصري بألّا يهدأ المسؤولون المصريون حتى تعود مصر لنهضتها مرة أخرى وتتقدم للأمام.

ونوّه الرئيس المصري بوجود محاولات من أجل إيقاع الدولة من جديد، عبر محاولات تأليب المصريين، ضمن حيل أجيال الحرب الجديدة.