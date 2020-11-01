شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق إندونيسيا صباح اليوم ولم ترد أنباء فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.

Advertisements و أوضح مركز الزلازل الاندونيسي ان مركز الزلزال يقع على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا في إقليم مالوكو، ووقع على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا بشرق إندونيسيا ،منوها ان قوته قوته لن تؤدي لحدوث تسونامي .

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