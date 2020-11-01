شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من سفارة الإمارات في مانيلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تهيب سفارة الإمارات في مانيلا بالمواطنين الموجودين في الفلبين بضرورة الحذر ومراقبة التقلبات الجوية التي تشهدها الفلبين بشأن إعصار رولي،



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