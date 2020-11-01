صحيفة: تحفل الإمارات بطاقات وخبرات باتت قادرة على الإضافة للجهود العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " استراتيجية وطنية تستبق المستقبل" ان المشاريع التي يتم العمل عليها في مختلف ربوع الوطن، لا تتميز فقط بكونها غاية في القوة وتهدف إلى التطوير وتعزيز السعادة، بل من حيث أنها تواكب متطلبات المستقبل وتعمل على صناعته مبكراً، فمواضيع كثيرة مثل البيئة والاستدامة باتت استراتيجيات أساسية ضمن التوجه الوطني في المشاريع التي ترفد مسيرة التنمية نحو غد مشرق ومزدهر، وهو جانب من العبقرية الإماراتية التي تسعى دائماً للتفرد وتقديم كل جديد.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365"، حيث تحفل دولة الإمارات بطاقات وخبرات باتت قادرة على الإضافة للجهود العالمية بما يواكب متطلبات وتطلعات المجتمعين الوطني والدولي، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال الاطلاع على مجموعة من مشاريع بلدية دبي في الاستدامة والحفاظ على البيئة بقيمة تفوق الـ 6.6 مليار درهم، حيث قال سموه:"نبدأ من حيث انتهى العالم في تنفيذ مشاريع مبتكرة تحفظ بيئتنا وتضمن صحة وسلامة كل من يعيش على أرض الإمارات..

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وتدعم نموذجاً يحتذى لجهود التنمية التي تضع الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ضمن أولويات خطط التطوير".

و أكدت "الوطن " ان دولة الإمارات برعاية القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية ورؤاها السديدة، ستبقى قادرة على التعامل مع كافة المتطلبات والتحديات، بما يكفل مواصلة الطريق نحو المستقبل وتقديم النموذج الأكثر تأكيداً على عزيمة الشعوب الهادفة للتقدم وصناعة مستقبل تعمه السعادة لغد الإنسان