شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يعلن دعمه للقائمة الوطنية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، دعمه للقائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، واصفا "القائمة الوطنية من أجل مصر" بالقائمة الساعية لخدمة البلاد بطرق عملية وحديثة.

وأشار تيسير مطر، إلى أن القائمة تضم مجموعة من الأحزاب المؤثرة والشخصيات الوطنية ذات الكفاءات العالية.

وأكد مطر، أن حزب إرادة جيل جزء من القائمة الوطنية، داعيا جموع الشعب المصري بالمحافظات التي ستجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية بالمشاركة في التصويت واختيار الأفضل والأصلح للبلد، مشددا على فكرة المشاركة في الانتخابات.

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وقال مطر، " ده حق لكل مواطن مصري ولا يمكن التنازل عنه"، مؤكدا: إلى أن دعا كل قواعد الحزب وأمناء المحافظات المشاركة في انتخابات النواب المقبلة وانتخاب القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحيها الفردى بالدوائر المختلفة، مشيرا إلى أن حزبه قام خلال الفترة الماضية بتعليق لافتات لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر، فضلا عن منشورات توضح السيرة الذاتية لكل مرشحى القائمة الوطنية.

تشهد 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الأسبوع المقبل وبالتحديد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل عمليات التصويت في الداخل.

ويخوض 2085 مرشحا السباق الانتخابي في المرحلة الثانية من الانتخابات، وذلك على مستوى 70 دائرة بالنظام الفردي، بينما تتنافس 4 قوائم على دائرتين مخصصتين لنظام القوائم.