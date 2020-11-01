شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه مرشح تنسيقية شباب الأحزاب يختتم جولاته بمؤتمر حاشد بمنيا القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويضم البرنامج الانتخابى لـ"ضوه"، 3 ملفات هي العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، بالإضافة لملف الشباب.

ويقول مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،"تمكين المرأة في المقام الأول ومن أهم وأبرز الموضوعات، فقد بدأت القيادة السياسية هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، وبالفعل هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، ونطمع في الزيادة، حيث أن وجود المرأة بكثافة على مستوى أكبر في الهيئات والمؤسسات ينعكس على المجتمع بشكل عام، بالإضافة للمطالبة بعمل مشروعات خاصة بها وتمكينها سياسيا واجتماعيا بصورة أكبر".

وأوضح ضوه، أن ملف الشباب الذى يعد المحور الثاني في البرنامج الانتخابي قائم على عقد مؤتمرات توظيف شهريا، وتكوين شركات مساهمة صغيرة لهم، تبدأ من 100 جنيه للسهم بالتعاون مع أحد البنوك أو الصناديق الأهلية كل مجموعة يكونوا شركة للتعاقد مجانا مع من أجل إنشاء شركة خاصة بهم، بالإضافة لتمويل غير القادرين والمتعثرين، إلى جانب مساعدتهم في التسويق والتمويل.

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واستكمل حسن ضوه، أن ملف الرياضة من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام، خلال الفترة الأخيرة، حيث تم عقد ما يقرب من 120 دورة رياضية، وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة مستهدف الوصول لـ 1000 دورة رياضية في القرى والعزب والنجوع، وسيتم السعى لن يكون في كل قرية مركز شباب، بالإضافة للاتفاق مع اتحاد الكرة لسرعة لتفعيل ممارسة الرياضة فى كل حى، ومسابقات في كافة الألعاب الفردية، وتبني الموهوبين في مختلف المجالات والقطاعات.

واستكمل،"سيتم التركيز على تنظيم المزيد من القوافل الطبية وعلى وجه التحديد استهداف الأماكن النائية والبعيدة، وسيكون بها كافة التخصصات، إلى جانب دور الدولة، وملف التعليم والدولة تبذل خطوات كبيرة في هذا الصدد، وبحث بعض الملفات منها التطوير وعقد دورات تدريبية وبحث ملف الكثافة الطلابية، مؤكدا أنه عقد جلسات حوار مجتمعى للتشريعات التي تتعلق بالمواطن من أهم وأبرز الموضوعات التي سيطرحها تحت القبة.