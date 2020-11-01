مصر للألومنيوم تطرح مناقصة لتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن طرح مناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

وبحسب بيانات أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد، فإن الشركة نشرت دعوة المناقصة في صحيفتين قوميتين.

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وكانت الشركة أعلنت، خلال أكتوبر الماضي، عن فوز شركة بيكتل الأمريكية، إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، بمناقصة طرحتها الشركة.

ووفقا بيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية، فإن الهدف من المناقصة هو زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم للخط السابع بالمصنع.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.