المعارضة ترفض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تبيليسي- (أ ف ب):

يتقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بفارق ضئيل على منافسيه في الانتخابات التشريعية في جورجيا حسب النتائج الأولية التي نشرت الأحد ورفضتها معظم أحزاب المعارضة داعية أنصارها إلى التحرك.

وأظهرت هذه النتائج أن "الحلم الجورجي" حصل بعد فرز أكثر من 58 بالمئة من الأصوات، على 49,32 بالمئة من الأصوات مقابل 44,47 بالمئة للمعارضة في الانتخابات التي جرت لتجديد كل مقاعد البرلمان البالغ عددها 150.

وقال رئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي زعيم "الحلم الجورجي" إن هذا الحزب الحاكم "فاز في الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي"، مؤكدا أن "الجورجيين انتخبوا فريقا عظيما".

لكن زعيم المعارضة الرئيس السابق في المنفى ميخائيل ساكاشفيلي أكد أن الحزب الحاكم "يزور بشكل كبير نتائج الانتخابات".

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وأعلن ساكاتشفيلي من أوكرانيا، حيث يعمل لصالح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن "تعبئة كبيرة" لمؤيدي المعارضة الجورجية "للدفاع عن الأصوات".

وكانت كل من السلطة والمعارضة أعلنت فوزها السبت بناء على استطلاعات للرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، جاءت نتائجها متناقضة.

ونجح حزب ساكاشفيلي "الحركة الوطنية المتحدة" في جمع عدة مجموعات معارضة هذا العام لمواجهة "الحلم الجورجي" الذي يتولى السلطة منذ 2012.

وبسبب القواعد الانتخابية المعقدة قد لا تعرف النتائج النهائية قبل نهاية نوفمبر.