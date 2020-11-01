المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة لموسم العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أدى المصلون صلاة الفجر اليوم الأحد، بالمسجد الحرام، تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة لموسم العمرة، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد 60 ألف شخص يومياً يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، للحد من انتشار كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المصلين وصلوا إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة، بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضحت أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عززت بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية، كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية، والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.