محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
نفذت إدارة تموين وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة بدون سجل صناعي أو رخصة مزاولة نشاط.
شملت المضبوطات مصنعي مخلل زيتون، جرى التحفظ داخلهما على 720 طن مخلل زيتون تحت التجهيز بدون علامات وبيانات، و34 طن مخلل زيتون منتج نهائي بدون تاريخ انتهاء صلاحية.
كما جرى التحفظ داخل مصنع ألبان على 700 كيلو جبن دمياطي، و120 كيلو جبن قريش، و50 كيلو جبن موزاريلا، و550 علبة زبادي، و150 كيلو لبن جاموسي، داخل عبوات بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية.
تحررت المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر التحفظ على 754 طن زيتون مخلل.. وضبط 3 مصانع مخالفة في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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