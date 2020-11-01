حلم ملاكم انتهي بـ 4 طعنات.. "الخليج 365" في منزل قتيل الإسكندرية- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

إصرار وإرادة وسعي، هكذا عمل "كريم" طوال 15 عامًا على تحقيق حلمه في أن يصبح بطلًا في الملاكمة، دون أن يعلم أن القدر لن يمهله طويلا.. وحانت لحظة الرحيل.

يوم 6 أكتوبر الماضي، عاد الشاب ذو الـ28 عامًا إلى منزله، حاملًا ميدالية وشهادة تقدير، بعد تتويجه بالمركز الأول كأحسن لاعب لملاكمة الهواة، في وزن 46 كجم.

الجائزة التي حصل عليها "كريم" من إحدى الجهات الرسمية كانت آخر خطوة في مشواره الرياضي، إذ تلقى في اليوم التالي 4 طعنات غادرة أنهت حلمه وحياته معًا.

"سبوع" لم يتم

على مقربة من آثار عامود السواري، أحد أشهر معالم الإسكندرية، الواقعة بمنطقة كرموز، انشغلت أسرة "كريم" في تزيين منزلهم المتواضع، استعدادا للاحتفال بـ"سبوع" حفيدهم الجديد.

"إبراهيم" هكذا اختارت الأسرة أن يحمل المولود الجديد اسم جده الذي توفي قبل 3 سنوات، تاركًا أرملة في الستينات من عمرها و9 أبناء "6 ذكور و3 بنات"، ترتيب "كريم" بينهم هو الثامن.

"الحقوا كريم".. اتصال هاتفي تلقته الأسرة حول فرحتهم بالمولود الجديد إلى صراخ وعويل، بعدما علموا بإصابة الابن بجراح خطيرة، ليهرع الجميع إلى الشارع ومنه إلى مستشفى جمال حمادة.

طعنات الغدر

"روحنا المستشفى لقيناه غرقان في دمه".. تروي شقيقته الكبرى "أم شهد" لـ"الخليج 365"، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروها بتعرضه لـ4 طعنات خطيرة أصابت بعضها الكلى والقولون.

"أيه اللي حصل؟".. سؤال طرحته "أم شهد" على كريم، ليخبرها أنه أثناء جلوسه على المقهى، شاهد جاره، البالغ من العمر 23 عامًا، يعاكس ابنتها "شهد" أثناء ذهابها إلى الدرس.

رأى الجار أنه ليس من حق "كريم" منعه من معاكسة ابنة شقيقته دفاعا عن شرفه وعرضه، فانهال عليه طعنا بـ"مطواة" لينقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

"شهد بنتي محترمة ومتربية ولبسها محترم.. ويوم الواقعة كانت لابسة فستان محتشم ومحجبة لم ترتدي أي لبس لافت أو خليع"، هكذا أكدت شقيقة كريم.

دموع الأم

بين سرير يغطيه الشاش والقطن والمستلزمات الطبية ومنضدة تحمل عشرات الميداليات وشهادات التقدير، جلست الأم متشحة بالسواد تتذكر لحظات الألم التي عاشتها على مدار 23 يوما انتهت بموت كريم.

"كريم رجع من شغله بميناء الدخيلة واتغدى ونزل يقعد على القهوة.. وإحنا بنجهز لسبوع ابن أخوه.. جالنا تليفون بأنه اتضرب بمطواة ونقلوه المستشفى".

وتتابع الأم في حديثها لـ"الخليج 365":"ميرضيش أي حد أن شاب يموت على إيد واحد مجرم ومسجل خطر.. هما عندهم فلوس وإحنا غلابة بس عندنا شرفنا غالي وكريم بيدافع عن بنت أخته".

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وتشير الأم إلى الميداليات وشهادات التقدير، قائلة إن كريم كان يهوى الملاكمة منذ كان في الصف الخامس الابتدائي، ولعب لأندية عديدة منها نادي الترام والشبان المسلمين ومركز شباب كرموز، والشرقية للدخان.

حلم البطل

وتتابع الأم بدموع منهمرة، بينما تشير إلى السرير المغطي بالشاش، حيث كان يرقد كريم قائلة:"كان حمله يكون بطل وكان مرشح للمشاركة في مسابقة بالأردن.. وكنا ناويين نخطب له".

وتصف الأم جنازته بمقابر عامود السواري بـ"المظاهرة" إذ شارك فيها عدد كبير من كافة الأندية من مختلف المحافظات.. "كان طيب وغلبان ومحبوب ميعرفش يكره وكان بيحب الأطفال" - بحسب الأم.

وناشدت الأم الرئيس السيسي والنائب العام بالقصاص من القاتل وإرجاع حق كريم، قائلة: "أنا مطلعتش من الدنيا غير بولادي.. أبوه مات وسابهم أمانة في رقبتي.. لما أروح أقابله بعد ما أموت.. ويقولي محافظتيش على كريم هقوله إيه".

رحلة إلى الموت

على مدار 23 يوما بدءا من 7 أكتوبر وحتى يوم الجمعة الماضي، صارع "كريم" الموت، بعدما شخص الأطباء حالته بتمزق في الكلى والقولون والأمعاء.

وبين مستشفى جمال حمادة ببشائر الخير ومستشفى الأميري الجامعي أجرى كريم عدة عمليات جراحية واستكشافية، منها استئصال الكلى، إلا أنها لم تفلح في وقف النزيف، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

"السوشيال ميديا" تشتعل

حالة من الاستياء والغضب عمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حزنا على مقتل كريم.. إذ دشن نشطاء على فيسبوك هاشتاج "حق كريم لازم يرجع"، للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.

ونعت صفحة تحمل اسم "الملاكمة المصرية" المجني عليه كريم إبراهيم، مشيرة إلى أنه كان لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز والشركة الشرقية للدخان.

وأضافت الصفحة أن اللاعب وافته المنية متأثرًا بإصابته بعدد من الطعنات، إثر محاولته الدفاع عن ابنة شقيقته من التحرش، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم.

حبس المتهم

وفي تحرك فوري، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة كرموز القبض على المتهم ويدعى "أ.ع.ع" 23 عاما، صاحب محل هواتف محمولة، بالشارع ذاته.

وبإحالته إلى النيابة العامة، أمرت – وقتها - بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في القتل، قبل أن تعيد تعديل التهمة إلى القتل العمد بعد وفاة "كريم".

وأصدرت نيابة كرموز قرارا جديدا، اليوم، بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.