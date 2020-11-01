زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أعلنت وكالة الجيوفيزياء وعلم المناخ أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق إندونيسيا, الأحد.

وقال رحمت تريونو، مدير مركز الزلازل وموجات المد العاتية “تسونامي” بالوكالة، في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا بإقليم مالوكو، ووقع على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا شرق إندونيسيا.

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ووقع الزلزال الساعة 12.43 بالتوقيت المحلي (4.43 بتوقيت غرينتش)، ولكن قوته لن تؤدي لحدوث تسونامي، ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.

زلزال اندونيسيا يأتي بعد الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غرب تركيا، الجمعة، حيث تواصلت السبت، عمليات البحث بين الأنقاض عن ناجين، وأشارت السلطات إلى تدمير ما لا يقل عن 20 مبنى في إزمير، وأن أعمال الإنقاذ جارية وسط المئات من الهزات الارتدادية في المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وتسجيلات مصورة أعمالاً دؤوبة لإنقاذ أناس من تحت الأنقاض، وفي وسط إزمير، منها لقطات عن محاولات لإنقاذ أم وأطفالها الأربعة من تحت أنقاض أحد المباني.