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السعودية تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

مكة المكرمة

أعلنت ​وزارة​ الحج والعمرة ​​ عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء ​​، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وقال البيان إن “المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من ​الطاقة​ الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام”.

وأعلنت السعودية في 23 ايلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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