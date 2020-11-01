قتيلان وخمسة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في كيبيك الكندية وتوقيف مشتبه به

أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت ليل السبت الأحد، رجلا يشتبه بأنه تسبب في سقوط “عدد من الضحايا بسلاح أبيض” في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر، “قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبها به”، داعية سكان المدينة إلى “البقاء في الداخل وإقفال الأبواب”، لأن “تحقيقا ما زال جاريا”.