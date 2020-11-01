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بيان مهم من سفارة الإمارات في مانيلا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 نوفمبر 2020

تهيب سفارة الإمارات في مانيلا بالمواطنين الموجودين في الفلبين بضرورة الحذر ومراقبة التقلبات الجوية التي تشهدها الفلبين بشأن إعصار رولي،

 

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داعية إلى الاتصال للحالات الطارئة على +63288222777 أو على مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية على الرقم +97180044444 والتسجيل في  تواجدي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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