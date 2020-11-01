شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز التصويت للاستفتاء الدستوري في الجزائر والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 فُتحت مراكز الاقتراع الأحد في الجزائر أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" .

وسيتم إغلاق مركز التصويت عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ) لهذا الاقتراع.

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