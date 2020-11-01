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شكرا لقرائتكم خبر عن 1295 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالامارات والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.
أعلنت الوزارة عن إجرائها 143991 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1295 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128902.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,121 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132629 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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