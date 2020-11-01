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حكام الإمارات يهنئون رئيس الجزائر باليوم الوطني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 نوفمبر 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات " برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

 

 

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

 

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي عبدالعزيز جراد الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 

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