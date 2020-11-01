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الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس في 31 أكتوبر  انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

 

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و21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ثلاث حالات إصابة محلية.

 

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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