شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ضحايا في حادثة طعن بكندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية اليوم الأحد سقوط عدد من الضحايا في حادثة طعن بسلاح أبيض بالمدينة. وأضافت، عبر موقع تويتر، أنه تم توقيف مشتبه به، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب.

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