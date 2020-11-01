شكرا لقرائتكم خبر عن الأقوى منذ 2013 .. الإعصار جوني يُجلى مليون شخص في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

نزح قرابة مليون شخص بعد أن ضرب الفلبين اليوم الأحد أقوى إعصار هذا العام، ما تسبب في رياح "كارثية" وأمطار غزيرة، حسبما قال مسؤولون.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 31 مليون شخص قد يتأثرون بالإعصار جوني، الذي كان يحمل رياحا قصوى تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل شدتها إلى 310 كيلومترات في الساعة بعد أن وصل إلى اليابسة مرتين فوق منطقة بيكول شرقي البلاد.

وذكرت تقارير أولية أن جوني وصل إلى اليابسة لأول مرة قبل الفجر في مقاطعة كاتاندوانيس، حيث تسببت في تحطيم أسطح المنازل وأطاحت بالأشجار وأعمدة الكهرباء.

وقال البشارة حاكم الإقليم إنه في محافظة ألباي، حيث وصل جوني إلى اليابسة للمرة الثانية ، إن بعض مراكز الإجلاء تضررت من الرياح. ويعتبر جوني هو أقوى إعصار يضرب الفلبين منذ أن ضرب إعصار هايان المقاطعات الشرقية والوسطى في تشرين ثان/نوفمبر 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين.