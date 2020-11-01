أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت ليل السبت الأحد رجلا يشتبه بأنه تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 أخرين بجروح بسلاح أبيض في المدينة الكندية.
وذكرت الشرطة في مدينة كيبيك أنها ألقت القبض في ساعة مبكرة من صباح الأحد على رجل يرتدي ثيابا من العصور الوسطى ومسلحا بسلاح حاد خلف "العديد من الضحايا".
وأشارت إلى أن الهجمات وقعت بالقرب من المجلس التشريعي الإقليمي في عيد الهلع أو الهالوين، لافتة إلى أنه تم نقل 5 ضحايا إلى المستشفى، لكن لم ترد أنباء فورية عن أوضاعهم.
وطلبت الشرطة من الموجودين في المنطقة البقاء في منازلهم، فيما لا توجد معلومات حول الدافع المحتمل للهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الكندية تعلن سقوط ضحايا بعملية طعن وتوقيف مشتبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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