شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس الجزائر باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات " برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي عبدالعزيز جراد الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .