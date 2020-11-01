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الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس في 31 أكتوبر  انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

 

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و21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ثلاث حالات إصابة محلية.

 

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

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