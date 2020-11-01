انخفاض الحرارة 6 درجات خلال نوفمبر في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلا على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.



وذكر تقرير مناخي للمركز الوطني للأرصاد أن شهر نوفمبر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهارا وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة .

كما تعبر بعض المنخفضات الجوية المنطقة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، قد تؤدي إلى تكون السحب و سقوط بعض الأمطار وتشير التوقعات لشهر نوفمبر هذا العام أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سوف تكون أقل من المعدل بقليل.

وتسود الرياح الجنوبية الشرقية خلال نوفمبر في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام.

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وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف كما تشير التوقعات أيضاً أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون حول المعدل او أعلى بقليل,

وأشارت الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 24 و 25درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 31 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و 21 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة 38.8 درجة في حرس حدود الجزيرة سنة 2009.أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت درجة مئوية.

وبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57 %. ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76 % إلى 85 % ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 39 %

وبلغت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال خلال شهر نوفمبر كان في سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف و وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما في سنة 2013.