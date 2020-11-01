شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان وخمسة جرحى في حادث طعن بكندا والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت ليل السبت الأحد رجلا يشتبه بأنه تسبب في سقوط "عدد من الضحايا بسلاح أبيض" في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبها به"، داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب" لأن "تحقيقا ما زال جاريا". وقالت قناة الحدث إنه وقع قتيلان وخمسة جرحى في الحادث.

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