المشتركة تكسر محاولتي تسلل للمليشيات بحيس جنوب الحديدة 

الأحد 1 نوفمبر 2020

كسرت القوات المشتركة محاولتي تسلل للمليشيات الحوثية، في مديرية حيس جنوب الحديدة وكبدت المليشيات خسائر فادحة.



وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية لجبهة حيس كسرت محاولتي تسلل للحوثيين من جهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي للمدينة.

وأكد المصدر، إن القوات المشتركة خاضت مع العناصر الحوثية معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، انتهت بمصرع وجرح العشرات من المليشيات وفرار من تبقى منهم.

وكانت المليشيات الحوثية قد نفذت محاولتي تسلل خلال الايام الماضية في ذات المديرية، وانتهت بالفشل الذريع والخسائر في صفوف عناصرها.