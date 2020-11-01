بالارقام.. سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد

الأحد 1 نوفمبر 2020

استهل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد الأول من نوفمبر على إغلاق مساء أمس بين 6780 و6850 ليرة لبنانية لكل دولار.



في المقابل استمرت نقابة الصرافين بلبنان في تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع كحد أقصى.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة، حسب المناطق، تبعا لوفرة الدولار في السوق المحلية، والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

في سياق متصل نجحت إدارة المنشآت اللبنانية في فتح حسابين مصرفيين لتلقي إيداعات نقدية من شركات التوزيع توازي قيمة حصص السحب اليومية، حيث ستنطلق عملية توزيع مادة المازوت اعتبارا من يوم الاثنين؛ لتعود الأمور إلى طبيعتها بعد توقف قسري؛ مع الإشارة إلى أن مخزون المنشآت الاستراتيجي سيؤدي إلى توازن كامل في السوق للمرحلة القادمة.