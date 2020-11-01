شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 46 مليونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليونا صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 46 مليونا و 15 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7ر30 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و194 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين.
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